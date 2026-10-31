KO VAM PRVI ULAZI U KUĆU NA SVETOG LUKU? Stari običaj iz Srbije koji otkriva kakva nas godina čeka

KO VAM PRVI ULAZI U KUĆU NA SVETOG LUKU?

Srpska pravoslavna crkva i vernici 31. oktobra obeležavaju praznik Svetog Luke, u narodu poznatiji kao Lučindan.

Prema narodnom verovanju, na Svetog Luku ne bi trebalo biti prekih reči, nervoze i grubog ponašanja. Veruje se da ovaj praznik treba provesti u miru, strpljenju i slozi sa ukućanima, jer je Sveti Luka u narodnoj tradiciji ostao upamćen kao blag i miran svetitelj koji je pomagao ljudima. Zbog toga se vernicima savetuje da na ovaj dan obrate pažnju na svoje ponašanje. Izbegavaju nepotrebne rasprave i ne dozvole da sitne nesuglasice prerastu u ozbiljne sukobe. Iako je reč o narodnom običaju i verovanju, njegova poruka je univerzalna – važno je da prema drugima postupamo sa razumevanjem, naročito u trenucima kada smo umorni, zabrinuti ili pod stresom.

Običaji na Svetog Luku: Šta su radili naši stari?

U južnoj Srbiji postojalo je i verovanje da se na osnovu prvog gosta koji na ovaj praznik uđe u kuću može predvideti kakva će biti predstojeća zima ili naredna godina. Takva tumačenja bila su deo narodne tradicije u vreme kada su ljudi pažljivo pratili prirodu i tražili znakove koji bi im pomogli da se pripreme za predstojeće mesece.

Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.