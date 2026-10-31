„BEBE MI SAME POKAZUJU KAKO DA IH PREGLEDAM!“ Specijalista pedijatrije Jelena Jovanović objašnjava šta je „bebin ples“ (VIDEO)

Da li ste ikada čuli za „bebin ples“? Neobičan naziv za način pregleda najmlađih otkrila je mr sci. dr Jelena Jovanović, specijalista pedijatrije Doma zdravlja Dedinje, gostujući u emisiji „Dobro jutro mama“ na Hype televiziji.

Doktorka je objasnila da je upravo kroz rad sa bebama razvila poseban način pristupa tokom pregleda, oslanjajući se na njihovu reakciju, ritam, pokrete i frekvenciju. Kako ističe, bebe su je same navele na ovakav pristup, a ona je naučila da prati njihove signale.

ŠTA JE „BEBIN PLES“?!

-To je zapravo način pregleda na koji su mene bebe navele. Beba je negde najcelovitije biće. Bebe mene navode. Ja prosto mogu da osetim njihov ritam, njihovu frekvenciju. U pregledu ih ne pitam klasično kao mi u pedijatriji, jer ja njih drugačije gledam. Osetim ja njenu frekvenciju i krenem da pratim nju. Nosam je u ritmu, nunam. Pitam je. Ono na šta imam ja asocijaciju kad je uzmem u ruke – ispričala je mr.sci. dr Jelena Jovanović Doma zdravlja Dedinje.

Ovakav pristup, koji je doktorka nazvala „bebin ples“, zasniva se na praćenju bebinog ritma i reakcija, umesto na isključivo rutinskom načinu pregleda.

Njeno objašnjenje otvorilo je zanimljivo pitanje o tome koliko je važno posmatrati bebu kao celovito biće i koliko nam njeni pokreti, reakcije i ponašanje mogu govoriti.

O ovoj nesvakidašnjoj temi razgovaralo se u emisiji „Dobro jutro mama“, koju vodi Tatjana Stevanović, patronažna sestra i nutricionista.

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Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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