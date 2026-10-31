Izložba u Britanskoj biblioteci otkriva život i stvaralaštvo Agate Kristi

Izložba posvećena britanskoj književnici Agati Kristi, koja se danas otvara u Britanskoj biblioteci u Londonu, istražuje kako su njen život, interesovanja i putovanja inspirisali neke od najpoznatijih krimi romana i likova svetske književnosti.

Postavka pod nazivom “Agata Kristi: Svet misterije” obeležava 50 godina od smrti autorke i pruža uvid u nastanak njenih priča i likova. Među kojima su belgijski detektiv Herkul Poaro i amaterska detektivka gospođica Marpl, preneo je Rojters. Javnosti će prvi put biti predstavljeno više od 200 predmeta koje su ustupili njena porodica i poverenici. Među njima je i njen lični primerak priručnika “Farmaceutska džepna knjiga – za praktičare i studente”. Sa mrljama i njenim potpisom, koji joj je poslužio kao inspiracija za upotrebu strihnina u debitantskom romanu “Tajanstveni događaj u Stajlsu” iz 1920. godine.

Izložba je podeljena u pet celina. Jedna prikazuje seosku kuću koja dočarava Kristino detinjstvo i ambijent mnogih njenih romana, dok je druga uređena kao apoteka sa bočicama otrova. Poseban deo posvećen je njenom volonterskom radu kao medicinske sestre i apotekarke tokom Prvog svetskog rata. Postavka vagona voza iz 1920-ih istražuje kako su putovanja inspirisala njeno pisanje, uključujući roman “Ubistvo u Orijent ekspresu”. Tu su i rekonstrukcija arheološkog nalazišta iz 1930-ih, koja prikazuje njenu podršku arheolozima tokom iskopavanja. Kao i pozorišna celina posvećena scenskim adaptacijama njenih dela. Agata Kristi je rođena 1890. godine u engleskom primorskom gradu Torkiju.

Pre nego što je postala književnica, Kristi je tokom Prvog svetskog rata radila kao medicinska sestra u bolnici Crvenog krsta u Torkiju. Davne 1916. počela je da se obučava za rad u apoteci. Tokom obuke za ispit farmaceutskog pomoćnika 1917. godine posebno je razvila pažnju prema detaljima i mogućim posledicama grešaka u pripremi lekova. Njeno znanje o otrovima kasnije je postalo jedan od prepoznatljivih elemenata njenog književnog stvaralaštva. Otrovi su korišćeni kao oružje ubistva u 41 od njenih 66 detektivskih romana, a stručnjaci ističu da su njeni opisi bili naučno utemeljeni i precizni. Posebno se izdvaja roman “Kod belog konja” iz 1961. godine,. U kojem je kao ubilačko sredstvo upotrebljen talijum, otrov koji može da izazove gubitak kose.

Kristin opis simptoma pomogao je da se prepoznaju slučajevi trovanja u stvarnom životu.

Medicinska sestra u Londonu Marša Mejtland 1977. godine prepoznala je simptome trovanja tom supstancom kod 19-mesečne devojčice, nakon što se prisetila opisa iz romana. Trovanje je potvrđeno analizom urina, a dete se posle lečenja potpuno oporavilo. Agata Kristi je preminula 1976. godine. Smatra se najprodavanijom autorkom krimi romana svih vremena.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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