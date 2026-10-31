Zašto se proslavlja Noć veštica?

Noć veštica ili „Halloween“, kako ga Amerikanci zovu, proslavlja se svakog 31. oktobra, a ključni momenti uključuju maskiranje, sakupljanje slatkiša od vrata do vrata i dubljenje bundeva.

Najmlađima je ovaj dan jedan od omiljenih jer se u vrtićima uglavnom organizuju maskenbali i razne aktivnosti u susret ovom danu, a ni roditeljima ne manjka euforije i zabave u „zastrašujućoj“ noći, jer su često pozvani na večernje događaje “pod maskama” koji su veoma zanimljiviog karaktera.

Počevši od irske tradicije, Noć veštica je postala nacionalno priznat festival u Americi. Više od 150 miliona ljudi u planu SAD učestvuje na proslavama „Halloween“-a.

Jedno od objašnjenja zbog čega se obeležava Noć veštica kaže da su još Kelti smatrali kako je 1. novembar zapravo početak nove kalendarske godine pa su proslavu noć ranije posvećivali bogu Sunca i gospodaru smrti. Verovali su takođe, kako u noći između 31. oktobra i 1. novembra mrtvi izlaze iz svojih grobova i obilaze mesta gde su živeli na ovom svetu. Dok živi tada u strahu od njih prave buku kako bi ih oterali bojeći se susreta sa njima.

Rimljani su takođe dali na značaju ovoj noći, a smatrali su je i zimskim mračnim periodom godine. Oni su u ovoj noći gasili vatre u ognjištima i verovali da mrtvi dolaze na ovaj svet pa su različito povrće, koje su prethodno izdubili, ostavljali na svojim kućnim vratima kako bi oterali umrle. Sada je to najčešće bundeva, što je veći deo sveta gde se obeležava ova noć prihvatio od Amerikanaca.

Zajecaronline/J.V.

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