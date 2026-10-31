Tragovi koronavirusa pronađeni u organima skoro tri godine nakon kovida-19

Postkovid komplikacije i aktiviranje uspavanih ćelija raka naučnici sa ruskog Univerziteta “Sečenov” povezali su sa produženim zadržavanjem komponenti SARS-CoV-2 u tkivu unutrašnjih organa (kardiovaskularnih, reproduktivnih, u plućima, gastrointestinalnom traktu).

Naučnici su istražili ovu oblast detaljnije nakon što su otkrili tragove koronavirusa u plućima jednog pacijenta čak 35 meseci nakon preležane bolesti.

Tragovi koronavirusa pronađeni u organima skoro tri godine nakon kovida-19

“Istraživači su otkrili RNK (ribonukleinsku kiselinu) i proteine koronavirusa u plućima, gastrointestinalnom traktu, srcu i endometrijumu čak i mesecima i godinama nakon infekcije”, navodi se u izveštaju koji je prenela agencija TASS.

Naučnici su takođe proučavali vezu između kovida-19 i progresije raka.

Kod pacijenata sa rakom pluća, virusne komponente su otkrivene i u tumorskim ćelijama i u endotelnim ćelijama. Utvrđeno je da adenokarcinomi pluća kod preživelih od kovida-19 imaju povećane nivoe matičnih ćelija raka. Što je povezano sa rizikom od metastaza i otpornošću tumora na hemoterapiju.

“Postoji hipoteza da koronavirus podstiče prelazak matičnih ćelija raka iz uspavanog, odnosno spavaćeg, stanja u aktivno”, citirana je u izveštaju patološkinja Elena Ščelokova.

Tragovi koronavirusa pronađeni u organima skoro tri godine nakon kovida-19

Istraživači sugerišu da SARS-CoV-2 može da utiče na razvoj tumora menjajući ćelijske signalne puteve. Međutim, potrebna su dalja istraživanja da bi se potvrdila ova hipoteza, uključujući poređenje stanja pacijenata obolelih od raka pre i posle kovida-19.

Istraživači su takođe otkrili promene u srčanom tkivu povezane sa koronavirusom. Neki pacijenti su razvili miokarditis i srčanu insuficijenciju nakon infekcije. Postkovid miokarditis karakteriše oštećenje vaskularnog endotela. A to remeti protok krvi do srčanog mišića, a simptomi mogu da podsećaju na koronarnu arterijsku bolest.

“Štaviše, miokarditis povezan sa koronavirusom ima svoje karakteristike. Virus prodire u vaskularni endotel, oštećujući ga i sprečavajući krvne sudove da normalno funkcionišu i snabdevaju tkiva hranljivim materijama. Zbog toga kliničke manifestacije postkovid miokarditisa mogu da podsećaju na koronarnu arterijsku bolest. Stoga je temeljna dijagnoza neophodna za propisivanje terapije”, rekla je Jevgenija Kogan, direktorka Referentnog centra za morfološke i imunohistohemijske metode istraživanja na Univerzitetu “Sečenov”, navedeno je u saopštenju.

Dalja istraživanja mehanizama kojima komponente SARS-CoV-2 opstaju u organizmu, prema rečima istraživača, pomoći će u razjašnjavanju uzroka postkovid komplikacija i razvoju ciljanih metoda terapije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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