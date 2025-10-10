Ministarstvo poljoprivrede sprovodi obuke za bezbednu primenu pesticida

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja, u cilju bezbedne primene sredstava za zaštitu bilja i zaštite zdravlja ljudi, životinja i životne sredine, započelo je sprovođenje obuka za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja, saopšteno je danas iz ministarstva.

Obavezu pohađanja obuke imaju sva lica koja u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti koriste sredstva za zaštitu bilja, kao i poljoprivredni proizvođači koji svoje proizvode plasiraju na tržište.

Pohađanjem obuke, kako je navedeno, polaznici stiču znanje o bezbednom rukovanju, primeni, skladištenju, transportu i odlaganju sredstava za zaštitu bilja.

Program obuhvata teme koje se odnose na osnovne karakteristike pesticida, integralno upravljanje štetnim organizmima, uticaj sredstava na zdravlje ljudi, životinja, neciljane organizme životnu sredinu.

Posebna pažnja posvećena je proveri ispravnosti i periodičnim pregledima uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, upotrebi ličnih zaštitnih sredstava, prepoznavanju rizika i simptoma trovanja, kao i pružanju prve pomoći.

Po završetku obuke i uspešno položene provere znanja, polaznici obuka stiču sertifikat profesionalnog korisnika, koji će u narednom periodu predstavljati uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

