Mesec ulazi u Bika! Evo koja 3 horoskopska znaka očekuje novac!

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi najduže tri dana, ulazi danas u Bika, gde će doneti odlične prilike za Bikove, Device i Jarčeve.

Mesec u Biku donosi stabilnu, toplu i nežnu emotivnu prirodu. Osobe sa ovim položajem osećaju se sigurno kada imaju čvrste temelje u životu, bilo da je reč o ljubavi, porodici ili materijalnoj sigurnosti.

Potreban im je miran i harmoničan ambijent, jer ne podnose haos i iznenadne promene. U emotivnim odnosima su odani i postojani, ali mogu biti i posesivni kada im je nešto ili neko važan.

Uživaju u lepim stvarima – dobroj hrani, umetnosti, prirodi i dodirima – jer im čula igraju veliku ulogu u doživljaju sveta. Ovaj položaj Meseca često donosi strpljenje, ali i tvrdoglavost; jednom kad se odluče na nešto, teško ih je pokolebati. Pozicija Meseca u Biku je dobra za poboljšanje materijalne situacije, jer je ovo znak koji voli dugoročna ulaganja novca.

Zajecaronline/Hypetv.rs/informer/N.B.

