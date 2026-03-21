Koliko jaja ofarbati za Uskrs: Običaj otkriva koliko ih treba imati u domu

Uskrs je jadan od naših najveselijih i najsrećnijih praznika koje simbolizuje povratak Isusa Hrista u život. Domaćice, u zavisnosti od kraja Srbije, farbaju jaja na Veliki četvrtak ili Veliki petak. Ipak, mnoge su u dilemi da li treba farbati paran ili neparan broj.

Koliko jaja treba ofarbati

Broj jaja za farbanje domaćice određuju u skladu s potrebama svoje porodice. Međutim, prema narodnom verovanju, idealno je ofarbati tačno 33 jaja. Ovaj broj simboliše godine Isusovog života u trenutku kada je bio razapet.

Iako ovaj običaj potiče od davnina i prenosi se s generacije na generaciju, retko ko danas farba tačno 33 uskršnja jaja. Ipak, korisno je da se podsetimo ovog običaja.

Šta simbolišu boje

Farbanje uskršnjih jaja ima i simboličko značenje. Pored crvene “čuvarkuće”, jaja se često farbaju i u drugim živopisnim bojama koje predstavljaju različite simbole. Na primer, zelena boja simbolizuje proleće i obnavljanje života, dok žuta boja predstavlja svetlost i radost uskršnjeg jutra. Crvena je boja ljubavi i radosti.

Zajecaronline/Najžena

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!