Intuicija im je jača od svega: Ova tri znaka Zodijaka uvek otkrivaju istinu!

Horoskop i astrologija često ističu da intuicija nije dar rezervisan samo za retke. Ipak, postoje znakovi koji imaju izuzetno snažno šesto čulo, ali ga svesno ili nesvesno potiskuju.

Umesto da veruju prvom osećaju, traže logiku, opravdanja ili tuđa mišljenja, iako duboko u sebi već znaju odgovor.

Devica

Devica vrlo brzo oseti kada nešto nije u redu, ali tom osećaju retko veruje bez dokaza. Njeno šesto čulo manifestuje se kroz sitne signale, nelogičnosti i detalje koje drugi ne primećuju. Ipak, umesto da posluša taj tihi glas, Devica će ga analizirati, racionalizovati i često odbaciti kao preteranu sumnju. Tek kasnije shvati da je prvobitni osećaj bio tačan.

Vaga

Vaga intuitivno oseća promene u odnosima, raspoloženja drugih i skrivene napetosti. Međutim, zbog potrebe za mirom i ravnotežom, često ignoriše ono što oseti. Umesto da posluša unutarnji signal, Vaga bira sumnju u sebe, opravdavanje drugih i odlaganje suočavanja s istinom. Intuicija joj je jaka, ali strah od narušavanja sklada čini je tihom.

Jarac

Jarac ima snažnu unutarnju procenu ljudi i situacija, ali je često zanemaruje jer veruje isključivo u iskustvo, strukturu i realnost. Kada intuicija upozorava da nešto nije dobar put, Jarac će je potisnuti ako se ne uklapa u plan ili dugoročne ciljeve. Njegovo šesto čulo je pouzdano, ali ga retko koristi dok ne dobije potvrdu spolja.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

