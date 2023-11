Festival malih pozorišnih formi otvorila duodrama „Uspomene Sare Bernar“ sa legendarnom Tanjom Bošković

Zaječarska publika је prve večeri 6. Festivala malih pozorišnih formi imala priliku da uživa u duodrami „Uspomene Sare Bernar”. Predstava je nastala u koprodukciji JUК „Herceg Fest” i Hercegnovskog pozorišta iz Crne Gore, prema tekstu Džona Marela, u adaptaciji i režiji Staše Кoprivice. Igraju Tanja Bošković i Dejan Đonović.

Predstava, prema rečima rediteljke, istovremeno komedija i melodrama ne govori samo o životu i smrti slavne glumice Sare Bernar već i o pozorišnoj umetnotsti uopšte.

Naša proslavljena glumica Tanja Bošković, kojoj nije prvi put da igra u Zaječaru, a prošle godine je bila i član žirija na festivalu „Dani Zorana Radmilovića”, posle predstave je istakla da je Zaječar postao važan na kulturnoj mapi Srbije kada je pozorište u pitanju.

„Ja sam zadivljena. Alal vera. Igrala sam pre par godina ovde i sa velikom radošću se sećam tog perioda. Mislim da se ovo pozorište trudi da kulturni centar postane svaki grad u ovoj zemlji. Sa moje tačke gledišta to je jako važno jer je to način da se odneguje jezik, da se odneguje misao, da se odneguje publika koja će doći na studije u neki veliki grad i vratiti se, slava gospodu, u svoj Zaječar i sve te fine stvari dovesti ovde”, rekla je naša filmska diva koja je imala samo reči hvale i za kolegu Dejana Đonovića koji tumači lik Sarinog sekretara, kao i za rediteljku Stašu Koprivicu.

“Jeste li videli mog partnera Dejana Đonovića? On je takav dženlmen i takav gospodin u odnosu prema glumicama, prema svima. To je tako uzbudljivo i divno. On je jedan od retkih glumaca koji ima to dostojanstvo i veliko poštovanje prema ženi. On zna da je biti glumica jedino teže nego biti glumac. Staša Koprivica je jedna izuzetno široka žena, velikog neba iznad glave i velike tolerancije. Divan proces smo imali. Od komada koji je na prvom čitanju trajao tri ipo sata mi smo napravili komad od sat i dvadeset a da ništa nismo izgubili od suštine. Sve što je pisac koristio je istina i autentično i za mene je bila poslastica da igram Saru Bernar” istakla je Tanja Bošković, koja je za ovu ulogu zimus na 27. Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu osvojila

Nagradu za najbolju glumicu.