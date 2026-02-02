Đoković napredovao na ATP listi: Novak sada treći teniser sveta!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi, koja je objavljena danas, i trenutno je treći igrač sveta sa 5.280 bodova.

Španac Karlos Alkaraz je posle osvajanja Australijan opena uvećao prednost na prvom mestu ATP liste u odnosu na ostale tenisere i sada ima 13.650 poena. Alkaraz je u nedelju u finalu Australijan opena pobedio Đokovića 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 10.300 bodova, dok je Nemac Aleksandar Zverev pao na četvrto mesto sa 4.605 poena.

Italijan Lorenco Muzeti je zadržao petu poziciju na ATP listi, dok je Australijanac Aleks de Minor i dalje šesti teniser sveta.

Amerikanac Tejlor Fric je popravio plasman za dva mesta i trenutno je sedmi igrač na ATP listi, dok je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim osmi teniser sveta.

Amerikanac Ben Šelton je pao na deveto mesto na listi najboljih tenisera sveta, dok je Aleksander Bublik iz Kazahstana na 10. poziciji.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za devet mesta i trenutno se nalazi na 69. poziciji na ATP listi sa 820 poena.

Hamad Međedović je napredovao za 10 mesta i sada je 80. igrač sveta sa 717 bodova, dok je Laslo Đere pao na 94. poziciju sa 651.

Dušan Lajović je popravio plasman za dve mesta i trenutno se nalazi na 123. poziciji na ATP listi sa 503 poena.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

