16.02.2026.
DOBIJAJU SVE ŠTO SU ČEKALI: 4 znaka horoskopa imaće život iz snova do kraja februara!

Februar 2026. donosi snažne astrološke promene, a za četiri horoskopska znaka ovo je početak potpuno nove životne faze, ističe astrolog Ejmi Demur.

OVAN

Za Ovnove februar 2026. označava početak trogodišnje karmičke faze. Saturn ulazi u vaš znak 13. februara i pokreće ciklus nagrade i kazne. Svi koji su vas povredili mogli bi da se suoče sa posledicama. Ali, ni vi nećete biti izuzeti – trud, disciplina i odgovornost sada postaju ključ uspeha. Ako ste radili na sebi, nagrade stižu brže nego što očekujete.

RIBE

Došao je kraj tri godine borbe. Ribe konačno mogu da odahnu! Izlazak Saturna iz vašeg znaka znači završetak trogodišnjeg perioda izazova, ograničenja i odlaganja. Lekcije su naučene, karmički dugovi vraćeni i sada dolazi nagrada. Ono što vam je nedostajalo ulazi u vaš život višestruko. Prema rečima astrologa, vi ste najsrećniji znak ovog meseca.

VODOLIJA

Za Vodolije počinje dvogodišnja era moći. Očekuje ih snažan preokret nakon solarnog pomračenja 17. februara. Ovo je početak dvogodišnje transformacije tokom koje ćete steći moć, status i priznanje za rad i talente. Pluton u vašem znaku dodatno pojačava proces lične transformacije. Ipak, pomračenje traži žrtvu, vreme je da otpustite sve što vas koči.

LAV

Nova ljubavna era počinje. Lavovi konačno ruše prepreke koje su ih kočile, posebno u ljubavi. Manipulacije i izdaje ostaju iza vas. Očekujte iznenadne događaje i velike emotivne preokrete koji će oblikovati naredne dve godine vašeg ljubavnog života. Kako piše portal “Your Tango“, do kraja februara, vaš svet će izgledati potpuno drugačije, biće više strasti, sreće i uzbuđenja.

