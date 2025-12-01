DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 1. DECEMBAR

Ovan

Mesec je veoma nezgodno postavljen u vezi vaših emocija i čuvajte se naglih odluka do kraja dana. Zdravstveno stanje je pod uticajem vaših emocija i budite oprezni u izražavanju emocija.

Bik

Tvrdoglav odbijate da priznate da ste i vi krivi kada su u pitanju neuspesi na planu posla. Ovaj dan vam nije po volji i sačekajte da donesete poslovne odluke narednih nekoliko dana.

Blizanci

Danas je veoma dobro raspoloženi za savete posebno kada su u pitanju odnosi sa partnerom. Poslovna strana je pod uticajem drugih ljudi i to mnogo ne interesuje.

Rak

Danas je pravi dan da iskažete svoje emocije na pravi način posebno ako imate partnera u znaku Lava ili Ovna. Zdravstvena situacija se poboljšava zahvaljujući vašem naporu.

Lav

Danas je moguće da ostvarite neku od svojih velikih poslovnih ambicija zahvaljujući ljudima oko vas. Osobe u znaku Device vam je velika podrška u vezi analize svega onoga što se dešava na planu posla.

Devica

U narednih nekoliko dana čuvajte se što se tiče zdravlja i što se tiče moguć prehlade. Nemojte se previše oslanjati na druge ljude kada je u pitanju novac jer je to nemoguće u ovom trenutku.

Vaga

Tokom dana očekujte povoljne vesti u vezi inostranstva i saradnje sa ljudima iz inostranstva. Osećate veliki pritisak od strane partnera zbog njegove potrebe da se dokazuje pred drugima.

Škorpija

Vaša ljutnja i vaš bes najbolje da ostane unutar vas je da taj način najbolje kontrolišete svoje emocije. Nemojte druge osobe uvlačiti u svoje ljubavne probleme.

Strelac

Do kraja dana obratite pažnju na moguće probleme sa kičmom. Trenutno vam je najvažnije da zdravstveno budete sposobni jer vas očekuju zanimljivi događaji do kraja meseca u vezi partnerskog odnosa.

Jarac

Ovo je veoma povoljan trenutak da kažete svima istinu u oči poslednja ako imate za partnera osobu u znaku Lava ili Device. Postoji problem u komunikaciji u porodici ali vi ne želite to da rešavate tokom današnjeg dana.

Vodolija

Budite strpljivi i mudri iako to nisu jače strane vašeg karaktera. Budite spremni da se pomirite sa nekim činjenicama i situacijama kada je u pitanju novac i novčana zarada. Ljubav je veoma stabilna.

Ribe

Budite spremni na razgovor sa osobom u znaku Ovna i ako vam nije do toga. Poslovna situacija ne zavisi od vas iako to ste umislili. Do kraja nedelje potrudite se da budete najbitniji sami sebi.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

