Rak

Emocije su danas naglašene i bićete osetljivi na reakcije drugih. Dobro je da se posvetite porodici ili ljudima kojima verujete. Intuicija vam može pomoći da donesete važnu odluku. Ne dozvolite da vas drugi emotivno dotiču.

Lav

Vaša energija i samopouzdanje danas dolaze do izražaja. Ljudi vas mogu doživeti kao vođu, pa iskoristite dan da istupite i pokažete šta znate. Obratite pažnju da ne budete previše dominantni. Osoba u znaku Ovna vam daje veliku podršku da ostvarite cilj.

DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK 29. AVGUST

Devica

Danas osećate potrebu za redom i organizacijom. Idealno je vreme da završite obaveze koje ste odlagali. Moguće su i važne informacije vezane za posao od osobe u znaku Ovna koja vam nije često naklonjena. Budite poslovno mudri.

Vaga

Osećate potrebu za harmonijom i skladom u odnosima. Dan je povoljan za razgovore i dogovore, kao i za kreativne aktivnosti. Pazite da ne žrtvujete svoje želje zarad tuđih očekivanja. Osoba u znaku Raka je veoma ljubomorna na vas.

Škorpija

Danas možete biti duboko introspektivni. Intuicija vam je snažna i vodi vas ka pravim rešenjima. Ovo je dobar trenutak da završite nešto što je dugo bilo na čekanju. Porodica vam nije najvažnije podrška u vezi sa novcem.

Strelac

Bićete puni optimizma i želje za novim iskustvima. Dan donosi priliku za učenje, putovanja ili kontakte sa strancima. Pripazite da ne obećate više nego što možete da ispunite.

Jarac

Fokus je danas na poslu i odgovornostima. Možete dobiti priznanje ili priliku da pokažete svoje sposobnosti. Nemojte zanemariti odmor, jer previše napora može doneti iscrpljenost. Više spavajte.

Vodolija

Vaše ideje i originalnost danas dolaze do izražaja. Bićete inspirisani da uradite nešto drugačije i unesete promene u svoj život. Ljudi oko vas mogu ceniti vašu jedinstvenost. Ne dozvolite da se drugi mešaju u vaše izbore.

Ribe

Danas ćete osećati snažnu povezanost sa sobom i drugima. Intuicija vam može pomoći da donesete odluke koje ste dugo odlagali. Povucite se malo i posvetite svom unutrašnjem miru. Zdravlje je stabilnije.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N.B.

