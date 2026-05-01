Melanija Tramp lično osmislila jelovnik za kralja Čarlsa!

Od povrtne supe do raviola sa vrganjima

Večera je počela supom od baštenskog povrća, opisanom kao “svilenkasta i aromatična”, te salatom od palminih srca sa tostiranim vlašcem i mikro mentom. U drugom sledu poslužen je raviol sa rikotom i smrčcima, uz laganu emulziju od parmezana. Sveže začinsko bilje korišćeno u tom jelu stiglo je iz kuhinjskog vrta Bele kuće. Za glavno jelo poslužen je list na francuski način, uz prolećni divlji praziluk, mladi grašak, pave krompir i ulje od peršuna.

Za kraj večere gostima je poslužen čokoladni gatu u obliku košnice, punjen kremom od vanile i biskvitom od badema. Desert je pratio sladoled od krem freša i med iz Bele kuće. Izbor pića uključivao je nekoliko vina, među njima Hopkins Rizling Heritidž iz 2024, Pener-Eš Pinoa Noar Vilamet Vali iz 2022. i Njutn Šardone Anfiltered iz 2022. godine.

Zajecaronline/J.V.

