Dačić povodom Međunarodnog praznika rada položio venac na grob Dimitrija Tucovića

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić danas je, povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, položio venac na grob Dimitrija Tucovića. Osnivača Srpske socijaldemokratske partije i borca za prava radnika i socijalnu pravdu.

Dačić je na Instagramu naveo da je 1. maj radnički praznik, rezultat višedecenijske borbe radnika za svoja prava.

“U mnogim zemljama na svetu se ovaj dan obeležava, ali mislim da nije dovoljno da to bude samo neki pogled u prošlost. Borba za prava onih koji žive od svog rada, za pravedne uslove rada. Veće plate i bolju budućnost radničke klase je večni zadatak nas koji baštinimo tradiciju radničkog i socijalističkog pokreta”, istakao je Dačić.

Naveo je da zato 1. maj nije samo sećanje na prošlost, nego obaveza i zalog za budućnost.

“Želim da pozovem i sve sindikate i sve one koji se bave radničkim pravima da sagledaju moderno vreme u kojem se nalazimo. Koliko je različito u odnosu na vremena od pre 100 i više godina. Kada je i počeo da se obeležava 1. maj i gde tražiti elemente za uspostavljanje boljeg. I pravednijeg društva upravo kad je reč o onima koji žive od svoga rada. Odnosno o tzv. radničkoj klasi”, rekao je Dačić.

Dodao je da je termin radnička klasa postao nepopularan u Srbiji i u istočnom delu Evrope u proteklih 30 godina zato što je asocirao na komunistički sistem u tom delu Evrope. Kao i da se taj termin sada više vezuje za Zapadnu Evropu gde je i nastao socijalistički pokret.

“To je danas mnogo više vezano za Zapadnu Evropu nego što je vezano za Istočnu Evropu, i upravo je socijalistički pokret i nastao tamo. Zato se na Zapadu govori o konceptu boljeg društva koje bi se temeljilo na boljim i pravednijim uslovima za rad. Baš zato je to zadatak i za nas koji se ovde bavimo tim poslom. A to je da omogućimo i stvorimo uslove uz neprekidan ekonomski razvoj i stabilnost naše Srbije”, naglasio je Dačić.

Međunarodni praznik rada obeležava se u znak sećanja na 1. maj 1886. godine, kada je u Čikagu više desetina hiljada radnika protestovalo zahtevajući povoljnije uslove rada i osmočasovno radno vreme.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

