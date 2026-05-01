RHMZRS: Najhladnije prvomajsko jutro na Sokocu od 1961. godine

Sokolac je jutros, 1. maja, bio najhladnija opština u Republici Srpskoj sa minus 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske i istakao da je ovo i najhladnije prvomajsko jutro od perioda merenja od 1961. godine do danas.

U Kotor Varošu je izmereno minus 4,9 stepeni, dok je na jugu i delimično na istoku bilo malo toplije uz temperaturu u blagom plusu, prenosi agencija Srna.

U Banjaluci je ovo bilo najhladnije prvomajsko jutro u poslednjih 56 godina, od 1970. godine kada je minimalna temperatura iznosila minus 1,4 stepena.

Iz RHMZRS naveli su da je na većini meteoroloških stanica ovo bilo najhladnije prvomajsko jutro u poslednjih 20-30 godina, a ponegde i duže.

U Trebinju je bilo malo hladnije 2009. godine, a u Gacku 2010. godine.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

