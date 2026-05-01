Ako praznik proslavljate u prirodi, pazite se!

Ako za prvomajske praznike planirate da izađete u prirodu, pazite se. Ukoliko primetite krpelja na svojoj koži, javite se lekaru da ga što pre ukloni i ne pokušavajte da to učinite sami!

Proleće i toplo vreme nas poziva u prirodu, tokom prvomajskih praznika očekuje se da će građani duže boraviti u prirodi, ali tamo vrebaju opasnosti.

– Krpelji su paraziti koji obitavaju u šumovitim predelima, rastinju, visokoj neodržavanoj travi. Prija im toplo vreme i u prirodi su od proleća do jeseni. Njihov ubod je bezbolan, ali ako su zaraženi mogu izazvati lajmsku bolest – rekla je za medije dr Svetlana Mićić.

Kako je navela, izvađeni krpelj možemo biti poslat na analizu, da se proveri da li je zaražen. Stručno lice će, objasnila je dr Mićić krpelja nakon vađenja da stavi u bočicu sa fiziološkim rastvorom i odnese u laboratoriju, najbolje u narednih 24-48 sati, objasnila je dr Mićić. Dodala je da inkubacija traje od 3 do 30 dana, a crvenilo može da se pojavi i nekoliko dana posle uboda, zato osoba treba da isprati situaciju i ako se pojavi kružno crvenilo veće od pet centimetara u prečniku obavezno da se javi lekaru, napomenula je dr Mićić.

– Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku, ni preventivno, već samo nakon pregleda lekara – naglasila je dr Mićić.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

