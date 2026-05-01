SNAŽNO ŠIRENJE MREŽE Hype TV Hrvatska dostupan i korisnicima platfome Home.TV HT Eroneta

– Veliko mi je zadovoljstvo potvrditi da od danas Hype TV HR službeno postaje deo HOME.TV porodice. Ovo nije samo širenje naše distributivne mreže, već početak snažnog partnerstva s HT Eronetom kojim donosimo najmoderniji zabavni sadržaj u domove gledaoca širem Bosne i Hercegovine, rekao je Thomas Dolački, direktor Hype TV Hrvatska i dodao: ”Naša je misija gledaocima će pružiti vrhunsku produkciju i formate koji pomeraju granice, a saradnja s tehnološkim liderom poput HT Eroneta garancija da će taj sadržaj biti dostupan na najvišoj razini. Gledaoci nas od sada mogu pratiti na sledećim pozicijama, Pozicija 27 za SD kvalitetu slike i Pozicija 651 za potpuni doživljaj u HD kvalitetiu Dostupnost na MAXtv-u u Hrvatskoj, snažna digitalna prisutnost i sada ulazak na platformu Home TV u Bosni i Hercegovini potvrđuju jasnu ambiciju Hype TV Hrvatska da postane jedan od vodećih regionalnih medijskih brendova nove generacije”, završio je Dolački.

Zajecaronline/hypehr/J.V.