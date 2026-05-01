SNAŽNO ŠIRENJE MREŽE Hype TV Hrvatska dostupan i korisnicima platfome Home.TV HT Eroneta
Hype TV Hrvatska nastavlja sa snažnim širenjem svoje distribucijske mreže i s velikim zadovoljstvom objavljuje kako je program od sada dostupan i korisnicima HT Eroneta putem platforme Home TV. Ovim važnim poslovnim iskorakom Hype TV Hrvatska dodatno učvršćuje svoju prisutnost na regionalnom tržištu te širi dostupnost programa publici izvan
Hrvatske.
Program Hype TV Hrvatska već je dostupan gledaocima u Hrvatskoj putem platforme MAXtv, gde je u kratkom roku pronašao svoju publiku zahvaljujući dinamičnom entertainment sadržaju, ekskluzivnim intervjuima, lifestyle formatima i originalnoj produkciji. Ulazak na platformu Home TV logičan je nastavak distribucijske strategije kojom Hype TV Hrvatska nastavlja jačati svoju regionalnu prisutnost i dostupnost sadržaja široj publici.
Uz televizijsku prisutnost, Hype TV Hrvatska izgradio je i snažan digitalni iskorak kroz svoje društvene mreže i online platforme, na kojima kontinuirano ostvaruje rekordne brojke pregleda, visoku razinu angažmana publike i snažan organski rast. Digitalni sadržaj Hype TV-a svakodnevno doseže veliki broj korisnika, a ekskluzivnim intervjuima, video formati i viralni isečci redovno beleže izuzetan interes publike, potvrđujući kako je reč o medijskom brendu koji uspešno spaja tradicionalnu televiziju i savremene digitalne navike publike.
Takva sinergija televizijskog i digitalnog sadržaja pozicionirala je Hype TV Hrvatska kao moderan multiplatformski medij koji razumije potrebe današnjeg gledalaca, bez obzira prati li sadržaj putem televizijskog ekrana, mobilnog uređaja ili društvenih mreža. Upravo ta sposobnost povezivanja broadcast i digitalnog sveta jedan je od ključnih razloga snažnog
rasta prepoznatljivosti brenda na tržištu.
Saradnja s HT Eronetom dodatna je potvrda rasta brenda i interesa velikih operatora za sadržaj koji Hype TV Hrvatska donosi. Širenjem distribucije na tržište Bosne i Hercegovine otvara se prostor za dodatno jačanje regionalnog dosega, ali i za povezivanje s novom publikom koja traži moderan, brz i atraktivan medijski sadržaj.
– Veliko mi je zadovoljstvo potvrditi da od danas Hype TV HR službeno postaje deo HOME.TV porodice. Ovo nije samo širenje naše distributivne mreže, već početak snažnog partnerstva s HT Eronetom kojim donosimo najmoderniji zabavni sadržaj u domove gledaoca širem Bosne i Hercegovine, rekao je Thomas Dolački, direktor Hype TV Hrvatska i dodao: ”Naša je misija gledaocima će pružiti vrhunsku produkciju i formate koji pomeraju granice, a saradnja s tehnološkim liderom poput HT Eroneta garancija da će taj sadržaj biti dostupan na najvišoj razini. Gledaoci nas od sada mogu pratiti na sledećim pozicijama, Pozicija 27 za SD kvalitetu slike i Pozicija 651 za potpuni doživljaj u HD kvalitetiu Dostupnost na MAXtv-u u Hrvatskoj, snažna digitalna prisutnost i sada ulazak na platformu Home TV u Bosni i Hercegovini potvrđuju jasnu ambiciju Hype TV Hrvatska da postane jedan od vodećih regionalnih medijskih brendova nove generacije”, završio je Dolački.
Zajecaronline/hypehr/J.V.
