Prvomajski planovi pod znakom pitanja: Šta kažu meteorolozi

Prvomajski planovi pod znakom pitanja!

Dok mnogi planiraju prvomajske izlete u prirodi i priželjkuju sunčane dane, vremenska prognoza mogla bi da ih razočara. Meteorolozi upozoravaju da će praznični period više ličiti na jesen nego na proleće.

– Verovatno će biti oblačno i hladno, kišovito, čak ne ni ona varijanta sunce, oblaci, kiša, nego baš kiša i relativno hladno. Ako neko baš hoće u prirodu, neka se dobro obuče i spremi da pokisne – kaže Marko Čubrilo, meteorolog.

Za danas je na planinama najavljen sneg, dok u nekim predelima nemojte izlaziti bez kišobrana. Nakon praznika možemo očekivati povratak proleća.

– Od 10. maja pa nadalje dolazi otopljenje i počinje to pravo rano letnje ili kasno prolećno vreme. Znači tu će temperature polako ići ka 27, 28 stepeni. Biće sve ćešći letnji poslepodnevni pljuskovi, ali neke obilne kiše se u maju više ne očekuju. Znači, kad prođe taj kišni period, posle 10. maja, nastupa pravo toplo proleće – poručio je Čubrilo.

Zajecaronline/mojnovisad/J.V.

