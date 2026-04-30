„PREDLAŽEMO VUČIĆA ZA BUDUĆEG PREMIJERA SRBIJE!“ Srpska napredna stranka izdala saopštenje: „Dokazao je da je ogroman državnik“

„PREDLAŽEMO VUČIĆA ZA BUDUĆEG PREMIJERA SRBIJE!“

Gradski odbor Srpske napredne stranke Novi Sad (GO SNS NS) upućuje predlog Glavnom odboru i Predsedništvu stranke da Aleksandar Vučić bude nosilac liste i kandidat Srpske napredne stranke za predsednika vlade na predstojećim parlamentarnim izborima, bilo da se održe u prevremenom, ili redovnom roku, saopšteno je danas iz GO SNS NS.

U saopštenju se ističe da je Aleksandar Vučić tokom prethodnih 14 godina nesumnjivo dokazao i potvrdio da je odgovoran državnik, sa vizijom i snagom da tu vizuju sprovede u delo, o čemu, kako se dodaje, svedoče rezultati njegove politike.

„Za nama je 14 godina uspeha! Punih 156 meseci uzastopnog ekonomskog rasta. Otvoreno je više od 250 fabrika. Više od 550 hiljada novih radnih mesta. U skladu sa planom i programom naše stranke, koji je definisao Vučić, prosečna plata u januaru ove godine dostigla je 118.429 dinara. To je 76.000 dinara više nego 2012. kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. U Novom Sadu je januarska prosečna plata dostigla 133.889 dinara, što je oko 80.000 dinara više nego 2012. godine. Prosečna penzija 2012. iznosila je 204 evra, a na kraju 2025. iznosila je 484 evra. To je 280 evra više nego pre 14 godina“, kaže se u saopštenju.

Osim toga, dodaje se, iza nas je 14 godina istog kursa dinara, što je obezbedilo finansijsku i ekonomsku sigurnost građana i privrede.

Navodi se i da je ugled Srbije na međunarodnom planu drastično porastao, da Srbija ima izuzetne odnose sa predsednicima i vladama svih najmoćnijih zemalja sveta i da sa svima ostvaruje kvalitetnu i ravnopravnu saradnju.

Plate i penzije će nastaviti da rastu

Uz sve napred navedeno, dodaje se, program razvoja „Srbija 2027-2030“ i program „Srbija 2030-2035“, iza kojih stoji Aleksandar Vučić, garant su da će naša zemlja nastaviti da se razvija, da će plate i penzije nastaviti da rastu, da će prosečna plata 2030. dostići 1.320, 2035. 1.700 evra, a prosečna penzija 2030. 750 evra.

„Da bi ciljevi razvoja bili ostvareni, da bi Srbija, kao naša jedina domovina, i naša jedina porodica, nastavila da se razvija smatramo da je neophodno da nosilac naše liste i budući predsednik vlade, bude Aleksandar Vučić. Na taj način sprečićemo da se vlasti dočepaju oni koji bi zemlju vratili 14 godina unazad, u vreme kada fabrike nisu otvarane nego zatvarane, kada su ljudi ostajali bez posla. Kada su strane ambasade a ne Vlada Srbije odlučivale šta je interes naroda“, ističe se u saopštenju.

Iz GO SNS ističu da, pored toga, njihov predlog u obzir uzima i izuzetno složene političke i bezbednosne okolnosti u celom svetu i da zato smatraju da su iskustvo, znanje i političko umeće Aleksandra Vučića, presudni za dalji napredak i sigurnost Srbije.

SNS je predložila predsednika Aleksandra Vučića za premijer iako je on sam rekao da bi voleo da se neko drugi kandiduje.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!