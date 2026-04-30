Ovo je TAJNA VITKE LINIJE Mirke Vasiljević: Svako jutro pije NAPITAK koji topi salo, evo šta ide u njega!

Glumica Mirka Vasiljević važi za jednu od najzgodnijih dama sa domaće javne scene, a na svom Instagramu redovno objavljuje snimke recepata, pa se na njima može naći uglavnom oni za zdraviji način ishrane i koji mogu pomoći da imate dobru liniju kao ona.

Mirka je majka četvoro dece, ali i dalje uspeva da održi status jedne od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni.

O svojim navikama za trpezom i organizaciji obroka, Mirka je za „Blic ženu“ svojevremeno izjavila:

– Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan – pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana – da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje – idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak.

Ovo je TAJNA VITKE LINIJE Mirke Vasiljević: Svako jutro pije NAPITAK koji topi salo, evo šta ide u njega!

Doručak: Kajgana sa šampinjonima, 30 grama ražanog hleba i 250 ml niskomasnog jogurta (1,5% mm).

Užina: 150 grama sezonskog voća po izboru uz 20 grama pečenih badema.

Ručak: Piletina pripremljena sa povrćem (tikvice, plavi patlidžan i paprika).

Večera: Mediteranska salata.

Dan počinje sa posebnim napitkom

Pored pravilno izbalansirane ishrane, tajna njenog ravnog stomaka i borbe protiv nadutosti krije se u njenom jutarnjem ritualu.Svaki dan započinje posebnim napitkom koji topi salo: u čašu mlake vode iscedi polovinu limuna, te doda kolagen, biber, cimet i kurkumu.

