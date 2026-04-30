Najveći stadion na svetu – imaće 135.000 mesta i biće spektakularan!

Najveći stadion na svetu!

Vijetnam je započeo realizaciju jednog od najambicioznijih sportskih projekata u svojoj istoriji.

U glavnom gradu Hanoju svečano je postavljen kamen temeljac za izgradnju stadiona koji bi trebalo da postane najveći na svetu.

Ovaj grandiozni projekat već sada izaziva ogromnu pažnju globalne sportske javnosti. Planirano je da stadion ima kapacitet od čak 135.000 gledalaca, što bi ga izdvojilo na sam vrh svetske liste.

Takav kapacitet nadmašio bi sve postojeće fudbalske objekte, uključujući i najveće stadione današnjice.

Poseban fokus stavljen je na arhitektonski identitet objekta, koji će biti inspirisan tradicionalnim motivima. Dizajn stadiona oslanja se na izgled drevnog bronzanog bubnja Dong Son, važnog simbola vijetnamske kulture.

Na taj način projekat dobija i snažnu kulturnu dimenziju, a ne samo sportsku funkciju. Osim izgleda, stadion će biti opremljen i najsavremenijom tehnologijom.

Planirana je izgradnja najvećeg pokretnog krova na svetu, što predstavlja veliki inženjerski izazov. Ovakvo rešenje omogućiće održavanje događaja bez obzira na vremenske uslove.

Stadion neće služiti samo za fudbal, već će biti multifunkcionalni prostor za različite manifestacije. Procjenjuje se da će završetak radova biti 2028, ukoliko sve bude teklo prema planu.

Izgradnja ovakvog objekta dodatno će ojačati poziciju Vijetnama na globalnoj sportskoj mapi.

Ako se projekat realizuje u potpunosti, svet bi mogao da dobije novi simbol modernog sporta i arhitekture.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.