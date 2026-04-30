Sara Džesika Parker imala čast da ugosti kraljicu Kamilu! (FOTO)

Tokom svoje posete Americi, kraljevski par je vrlo aktovan, a kraljica Kamila je sinoć imala priliku da poseti Javnu biblioteku Njujorka, gde je razgovarala sa glumicom Sarom Džesikom Parker tokom šetnje kroz zgradu dok je gomila posmatrača posmatrala sa druge strane Pete avenije.

Kamila je uručila novu lutku Rua kako bi je dodala čuvenoj kolekciji plišanih igrački Vinija Pua, jer voljeni dečji lik ove godine puni 100 godina. Pet lutaka koje su trenutno izložene – Vini Pu, Prase, Tigar, Ia i Kanga – bile su inspiracija za likove u dečjim knjigama A. A. Milna. Bile su u vlasništvu sina engleskog autora, pravog Kristofera Robina, 1920-ih. Lutke su poklonjene biblioteci 1987. godine i predstavljaju centralni deo kolekcije dečje literature biblioteke. Ru je, u knjigama, bio mali smeđi kengur i sin Kange.

Kraljica je bila opčinjena onim što je videla i čula u biblioteci, dok joj je popularna glumica pričala vodeći je iz prostorije u prostoriju.

Zajecaronline/Kurir/I.R.

