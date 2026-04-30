CRVENO BELI ŽELE BRAZILCA! Zvezda naciljala veliko pojačanje

Fudbaleri Crvene zvezde krupnim koracima grabe ka novoj duploj kruni. Crveno-beli su u nedelju pobedom nad Partizanom obezbedili devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, ali ne žele na tome da se zaustave.
Tim Dejana Stankovića danas od 19 časova igra meč polufinala Kupa Srbije protiv Jedinstva, a u eventualnom finalu će se sastati sa Vojvodinom koja je bila bolja od Grafičara.
Iako je sezona još uvek u toku, na “Marakani” već uveliko razmišljaju o letnjem prelaznom roku. Ogroman broj fudbalera biće u narednih nekoliko meseci povezan sa Zvezdom, a sada je jedno ime u fokusu.
Kako otkriva Maxbet Sport, Lukas Fason dos Santos je na meti srpskog šampiona. Reč je o brazilskom štoperu koji igra za moskovsku Lokomotivu. U junu mu ističe ugovor i postaće slobodan igrač, a Dejan Stanković i njegov stručni štab ga dobro poznaju iz Premijer lige Rusije.
Nezvanično su ljudi iz sportskog sektora Crvene zvezde boravili u Rusiji kako bi uživo pogledali Lukasa Fasona, ali i još neka zanimljiva imena iz lige najveće zemlje sveta.
Dos Santos ima 24 godine, ponikao je u Sao Paulu, a igrao je još za La Serenu iz Čilea i Atletiko Paranense. Bio je mladi reprezentativac Brazila. Treba istaći da je u Moskvi delio svlačionicu sa levim bekom crveno-belih Nairom Tiknizjanom.
Zajecaronline/Alo/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar