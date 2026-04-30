POSLE ALKARAZA: Još jedan od favorita otkazao učešće na Rolan Garosu

Pravi potres u teniskom svetu izazvala je odluka Karlosa Alkaraza da se povuče sa Rolan Garosa, a nedugo zatim stigla je još jedna loša vest, ni Džek Drejper neće igrati u Parizu.

Problemi sa kolenom prethodno su ga već udaljili sa Mastersa u Madridu i Rimu. A iako je postojala nada da bi mogao da se oporavi na vreme za Pariz, ispostavilo se da je takav scenario previše rizičan.

Drejper je otkrio da oporavak ide u dobrom smeru i da je ponovo počeo da trenira, ali da su lekari bili jasni – povratak na teren u mečevima na tri dobijena seta u ovom trenutku ne bi bio pametan potez.

– Koleno je sve bolje i ponovo sam počeo da udaram lopticu, ali preporuka je da preskočim Rolan Garos. Teško mi pada što propuštam još jedan grend slem, ali ne želim da žurim i rizikujem pogoršanje u mečevima koji su izuzetno zahtevni – poručio je osvajač Indijan Velsa iz 2025. godine.

Drejper je sezonu počeo sa velikim očekivanjima, nakon što je prethodne godine ostvario najbolje rezultate u karijeri i stigao do četvrtog mesta na ATP listi.

POSLE ALKARAZA: Još jedan od favorita otkazao učešće na Rolan Garosu

Ipak, niz povreda poremetio je njegov ritam, tako da trenutno zauzima 25. poziciju na svetu i pokušava da se vrati u formu koja ga je lansirala među tenisku elitu.

Zajecaronline/SrbijaDanas/I.R.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!