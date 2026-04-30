Srbijašume apeluje na građane da budu odgovorni tokom prvomajskih praznika u prirodi

Srbijašume apeluje na građane da budu odgovorni!

Preduzeće “Srbijašume” d.o.o. apelovalo je na sve građane koji će prvomajske praznike provesti u prirodi, da tokom odlaska na uranak budu odgovorni kako bi izletišta ostala bezbedna i očuvana.

U saopštenju se podseća da je paljenje vatre dozvoljeno isključivo na mestima koja su za to jasno obeležena i uređena.

“Naše preduzeće upravlja sa oko 900.000 hektara šuma i šumskog zemljišta, a pred praznike dodatno uređujemo izletničke zone i pojačavamo kontrole“, dodaje se u saopštenju.

Na popularnim lokacijama postavljeni su mobilijar, nadstrešnice i posebna ložišta za roštiljanje, kao i informativne table sa pravilima ponašanja.

Posetioci mogu lako da prepoznaju dozvoljene zone jer su označene kao piknik-prostori, uz uređene staze i mesta za odmor.

Iako je pristup šumama slobodan, svaki pojedinac snosi odgovornost za svoje postupke.

Kako je navedeno, zbog velike posećenosti tokom praznika, pravila se često zanemaruju, što značajno povećava rizik od požara – a više od 95 odsto njih nastaje usled ljudske nepažnje.

“Srbijašume apeluju na građane da ne lože vatru u šumi i van obeleženih mesta kao i da ne bacaju opuške i lako zapaljive materijale. Savetuje se i da se uvek ugasi vatra nakon piknika kao i da se otpad odloži na predviđena mesta”, navode Srbijašume.

U saopštenju se ističe da se ne pali korov i biljne ostatke u blizini šuma i ističe da svako neodgovorno ponašanje predstavlja direktnu opasnost po šume, životinje i imovinu.

Zajecaronline/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!