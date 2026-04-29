„Otpisan sam samo na papiru”: Boban Rajović uzvraća udarac, spomenuo i Šaka Polumentu (FOTO)

Boban Rajović uzvraća udarac!

Boban Rajović rešio je da obraduje publiku novim pesmama.

Prva polovina albuma izlazi 27. maja, a Boban Rajović s nestrpljenjem očekuje da vidi reakcije fanova na projekat u koji je uložio puno truda, emocija, ali i novca.

– Mislim da će se prva pesma zvati „Opametio sam se”, a ja se jesam opametio. Inače, ovaj projekat će nositi naziv „Otpisan”, a ja sam otpisan samo na papiru. Ako su mislili da sam otpisan – nisam, tek krećem da budem najjači – kaže Boban Rajović.

Na snimanju spota za novu pesmu pevača su podržale supruga i ćerka, a on je otkrio ko mu je najveći kritičar.

– Supruga, definitivno. Ona je prvi put na snimanju nekog spota i baš mi je drago što je tu. Veliki je perfekcionista, sad će sigurno uočiti neku fleku i reći: „Uvek si bio aljkav” – našalio se pevač, pa dodao da je u sebe verovao čak i onda kada je zbog ulaganja u karijeru i pesme bio u debelom minusu.

– Imao sam period na početku karijere kada sam bio u debelom finansijskom minusu dok se nije pojavio moj prvi veliki hit „Usne boje vina”. Međutim, Bog me pogledao. Jesam uložio dosta novca, ali se sve to vratilo – zaključio je Boban Rajović.

Na pitanje ko mu je od kolega bio najveća konkutencija odgovorio je kao iz topa.

– Šako Polumenta, zajedno smo se vinuli u zvezde. Onda se on iz svojih nekih razloga malo povukao, a jednom sam mu i poslao poruku „Šako, molim te, vrati se!” – rekao je, bez trunke sujete, Boban.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

