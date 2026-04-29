NEVEROVATAN PRIZOR: Kit Timi putuje brodom kroz Baltik (FOTO)

NEVEROVATAN PRIZOR: Kit Timi putuje brodom kroz Baltik

Kit po imenu Timi nalazi se u složenoj transportnoj operaciji kroz Baltičko more, nakon što je jutros barža sa kojom se prevozi ušla u Femarnski pojas, gde je saobraćaj izuzetno gust.

Prema planu privatne spasilačke inicijative, kit će biti sproveden u Severno more, gde bi trebalo da bude pušten nakon višednevne operacije, preneo je „Bild“.

U operaciji učestvuje i tegljač „Robin Hud“, koji je preuzeo baržu kod ostrva Pil i potom je prevezao kroz Vismarski zaliv ka otvorenom moru. Plovilo se kreće brzinom od oko 4,3 čvora. Dok prolazi kroz zonu intenzivnog brodskog saobraćaja, uključujući teretne brodove, trajekte i vojna plovila.

Nadležni su saopštili da je transport osmišljen tako da umanji stres za životinju. Resorni ministar zadužen za operaciju, potvrdio je da kit nije pretrpeo povrede i da je ceo koncept do sada uspešno sproveden.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SPREMA SPEKTAKL U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.