Rezultati ponovljenog glasanja na jednom biračkom mestu u Knjaževcu

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj osam u Knjaževcu lista “Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica” zauzela je prvo mesto osvojivši najveći broj glasova: 370, za 54 glasa više u odnosu na 316 glasova koje su osvojili na tom biračkom mestu 29. marta, rečeno je Tanjugu iz OIK Knjaževac.

Drugoplasirana lista “Knjaževac uz studente – čista lista – dr Ivan MIlošević” osvojila je 141 glas, što je 36 glasova manje u odnosu na 177 glasova na poništenom glasanju na ovom biračkom mestu 29. marta.

Lista “Promene – dr Igor Milosavljević – Marko Ignjatović” na biračkom mestu broj osam osvojila je 35 glasova. Za 16 manje u odnosu na 51 glas koji su dobili 29. marta.

Dok je za listu “Srpski liberali za zeleni Knjaževac” glasalo je na ovom biračkom mestu četvoro građana. Za jedan glas manje nego na prethodnom poništenom glasanju.

Glasanje za odbornike u Skupštini opštine Knjaževac na biračkom mestu broj osam koje je danas ponovljeno prošlo je bez nepravilnosti, a izlaznost je bila 68,54 odsto, prema podacima iz Opštinske izborne komisije.

“Izborni proces je na tom biračkom mestu, na kome pravo glasa ima 817 građana, jutros počeo na vreme i tokom trajanja izbornog dana nije prijavljena nijedna nepravilnost”, rekao je zamenik predsednika OIK Knjaževac Milan Pavlović.

Pavlović je naveo da je izlaznost nakon zatvaranja biračkog mesta 68,54 odsto. Odnosno da je na ponovljenom glasanje izašlo sedam birača manje nego 29. marta.

Prethodno je Viši sud u Zaječaru poništio glasanje na ovom biračkom mestu nakon žalbe izborne liste “Knjaževac uz studente – dr Ivan Milošević” zbog čega se izbori na tom mestu ponavljaju.

Na lokalnim izborima održanim 29. marta od 40 odborničkih mesta lista “Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica” osvojila je 24 mandata, lista “Knjaževac uz studente” 13, a lista “Promene” tri mandata.

Zajecaronline/Tanjug/I.R.

