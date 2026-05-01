HOROSKOP ZA 1. MAJ DONOSI SUDBINSKE PROMENE! Jednima stiže sreća, drugima test koji ne mogu izbeći!

Dnevni horoskop za 1. maj

Ovan

Dan donosi nalet energije i potrebu da završite sve što ste započeli. Mogući su neočekivani razgovori na poslu koji vam otvaraju novu priliku. U ljubavi izbegnite impulsivne reakcije i saslušajte partnera do kraja.

Bik

Fokusirani ste na finansije i sigurnost. Dobro je vreme za planiranje budžeta ili razgovor o novim poslovnim idejama. Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja ostavlja snažan utisak.

Blizanci

Komunikacija je danas vaše najjače oružje. Očekujte važne poruke ili poziv koji menja planove. U ljubavi je naglašena potreba za iskrenim razgovorom.

Rak

Emocije su pojačane, ali i intuicija. Posvetite se porodici i domu. Na poslu budite oprezni sa obećanjima i ne preuzimajte previše obaveza.

Lav

Društveni život je u centru pažnje. Moguće je novo poznanstvo ili poziv na događaj koji vam donosi korist. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje.

Devica

Organizacija i disciplina danas daju rezultate. Nadređeni primećuju vaš trud. U emotivnom životu potrebno je više spontanosti i opuštenosti.

Vaga

Želja za promenom i putovanjima je naglašena. Razmišljate o novim planovima i širenju vidika. Ljubavni odnosi ulaze u mirniju i stabilniju fazu.

Škorpija

Finansije i zajednički planovi dolaze u fokus. Dan je dobar za rešavanje dugova i pregovore. Emotivno, partner očekuje više pažnje.

Strelac

Partnerski odnosi su u prvom planu. Mogući su važni razgovori koji donose razjašnjenje. Slobodni Strelčevi mogu započeti zanimljivu komunikaciju.

Jarac

Obaveze se gomilaju, ali vi imate snagu da sve završite. Obratite pažnju na zdravlje i napravite pauzu kad god možete. U ljubavi je potrebno više strpljenja.

Vodolija

Kreativnost i inspiracija su na vrhuncu. Dan je povoljan za nove ideje i projekte. Ljubavni život donosi uzbuđenje i neočekivane poruke.

Ribe

Porodične teme i emocije dolaze u prvi plan. Razgovor sa bliskom osobom donosi olakšanje. Na poslu budite oprezni sa važnim odlukama.

Zaječaronline/E.B.

