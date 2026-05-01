Mesečni horoskop za maj: Pun Mesec u Škorpiji menja sudbinu 4 znaka!

Mesečni horoskop za maj!

Na samom početku maja (1. maj) očekuje nas pun Mesec u Škorpiji, koji će snažno uticati na Škorpije, Lavove, Vodolije i Bikove. Uran danas ulazi u Blizance, gde je poslednji put boravio 1941. godine, tako da ulazimo u novu eru komunikacije i tehnološkog napretka u narednih sedam godina.

OVAN

Posao – Mesec maj je odličan za finansije. Ukoliko planirate da tražite povećanje plate, prva polovina maja je povoljna.

Ljubav – Venera je u Blizancima do 19. maja, tako da vas očekuje zanimljiva komunikacija i razmena poruka. Neko će uspeti da vas osvoji lepim rečima, a biće i dogovora o susretima.

Zdravlje – Slabije.

BIK

Posao – Sezona vašeg znaka i Venera u Blizancima donose vam odlične poslovne mogućnosti. Pošto je Uran napustio vaš znak, jasno je da izlazite iz dugodišnje krize.

Ljubav – Mars u Ovnu donosi vam tajnu ljubav. Bikovi koji su u dužim vezama imaće krizu oko 1. maja je će pun Mesec biti u Škorpiji.

Zdravlje – Bolje.

BLIZANCI

Posao – Uran je zgazio u vaš znak gde će boraviti do 2033. godine, tako da ste ušli u period sveobuhvatnih životnih promena. Druga polovina maja je odlična za novac.

Ljubav – Uran u vašem znaku uslovljava iznenadne, neočekivane susrete. Takođe, Blizanci koji su u braku ili dužoj vezi koja ne funkconiše mogu da donesu odluku da se oslobode.

Zdravlje – Osetljivo.

RAK

Posao – Sve vreme osećate teret Marsa, Saturna i Neptuna iz Ovna, pa imate potrebu da menjate posao, firmu ili poziciju. Ovo je izazovan period u kojem imate utisak da morate da izdržite ili napravite kompromis koji vam ne odgovara.

Ljubav – Saturnov pritisak iz Ovna se oseća i na emotivnom planu. Na neki način, vi i partner nosite terat posla zajedno, pa to puno utiče na vaš odnos. Slobodni Rakovi će primetiti ambicioznu osobu na poslu koja će im biti privlačna.

Zdravlje – Lošije.

LAV

Posao – Sezona Bika pojačava vaše ambiciije na poslu. Mars, Saturn i Neptun u Ovnu donose vam priliku za saradnju sa inostranstvom. Odličan je mesec za putovanja.

Ljubav – Venera u Blizancima i Uran u istom znaku uslovljavaju romansu iz prijateljstva. Iznenadiće vam priznanje jedne osobe koju ste do sada posmatrali samo kao prijatelja.

Zdravlje – Dobro.

DEVICA

Posao – Uran u Blizancima donosi vam velike poslovne promene do 2033. godine. To je dugotrajni ciklus koji će usloviti promenu radnog mesta, pozicije ili možda čak i profesije.

Ljubav – Neptun u Ovnu donosi suočavanje sa realnošću kada je u pitanju partnerstvo. Imate potrebu da promenite odnos sa partnerom i sigurno je da će se promeniti u narednim godinama. Slobodne Device flertovaće na poslu dok će ostale imati susret sa razvedenom osobom.

Zdravlje – Dobro.

VAGA

Posao – Trpite udar Marsa do 18. maja, tako da će mnogi kritikovati vaš rad ili ćete biti na udaru kritika od strane nadređenih. Finansijski ćete bii nestabilni u prvom delu maja, tako da su mogući veći troškovi.

Ljubav – Mars, Saturn i Neptun u Ovnu donose vam veliku krizu u braku. Slobodne Vage nisu u dobrom period za početak romanse. Biće poznanstva sa osobama koje nisu iz vašeg grada.

Zdravlje – Lošije.

ŠKORPIJA

Posao – Mars, Saturn i Neptun u Ovnu menaju koncept ili pravila rada u vašoj firmi. To može da znači drugačiju poziciju ili povećanje obima posla.

Ljubav – Izlazak Urana iz Bika nakon sedam godina daje vam priliku da ostvarite stabilniji emotivan odnos. Škorpije koje su u braku imaće turbulencije iza 18. maja kada Mars uđe u Bika.

Zdravlje – Slabije.

STRELAC

Posao – Venera u Blizancima donosi vam puno komunikacije u prvom delu maja. Moguće je da će vam neko ponuditi javno da plasirate posao ili proizvod koji prodajete.

Ljubav – Uran u Blizancima u narednih sedam godina doneće više neočekivanih poznanstva, pa čak i preko društvenih mreža. Venera donosi pojačanu komunikaciju i flert preko poruka.

Zdravlje – Dobro.

JARAC

Posao – Uran i Venera u Blizancima donose vam dinamičan period na poslu.

Ljubav – Saturn u Ovnu donosi vam težak period u odnosu sa partnerom. To mogu biti brige oko stana, finansija ili nekog proodičnog problema.

Zdravlje – Bolje u drugom delu maja.

VODOLIJA

Posao – Početak maja doneće puno pregovora za posao, ali će se mnogo toga usporavati i odlagati, tako da će biti poziva na čekanju.

Ljubav – Uran u Blizancima donosi vam puno neočekivanih poznanstava ali i razgovora preko interneta.

Zdravlje – Slabije iza 18. maja.

RIBE

Posao – Sezona Bika donosi vam puno komunikacije tokom maja, ali i prilku da potpišete novi ugovor.

Ljubav – Iskoristite početak maja uz Merkur u Biku da poboljšate komunikaciju sa voljenom osobom.

Zdravlje – Dobro.

Zajecaronline/informer/J.V.

