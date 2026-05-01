Međunarodni praznik rada, 1. maj obeležava se više od 100 godina i to u znak sećanja na događaj iz 1886. godine, koji se desio u Čikagu. Ipak, SAD ne obeležava 1. maj kao praznik rada.

Krajem 19. i početkom 20. veka sindikalisti, a potom socijalisti i komunisti, odabrali su 1. maj za Međunarodni dan radnika. Datum je bio simboličan, u znak sećanja na aferu Haymarket, koja se dogodila u Čikagu 1886. godine.

Godinama se američka radnička klasa, često prisiljena raditi i do 16 sati dnevno u nesigurnim uslovima borila za osmosatno radno vreme.

Kako je nastao Praznik rada?

U oktobru 1884. godine Federacija organizovanih trgovačkih i radničkih sindikata Sjedinjenih Američkih Država i Kanade odlučila je da će 1. maj 1886. označiti prvi dan kada će stupiti na snagu osmosatni radni dan. Tog dana, između 300.000 i 500.000 američkih radnika je stupilo u štrajk u gradovima i mestima širom države, prema različitim procenama historičara. U Čikagu, koji je bio centar borbe, gotovo 40.000 ljudi je protestvovalo i stupilo u štrajk.

Prvi maj u Srbiji obeležen je prvi put 1893. godine protestnim skupovima u Beogradu.

Prvomajska manifestacija u seoskoj sredini u Srbiji prvi put je održana u selu Dubona, kod Mladenovca, dve godine potom.

Svečaniju formu obeležavanje Međunarodnog praznika rada u Srbiji će imati već naredne 1894, kada su proslave organizovane u Beogradu, Šapcu, Negotinu, Kragujevcu, Požarevcu, Obrenovcu, Bajinoj Bašti. Masovniji oblik obeležavanja poprimaju tek pošto je osnovan Glavni radnički savez, kao i Srpska socijaldemokratska stranka 1903. godine.

Zajecaronline/aldžezira/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

