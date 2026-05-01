2 salate koje savršeno idu uz roštilj za 1. maj!

Ukoliko uz roštiljsko meso prijateljima i porodici poslužite i šarenu salatu ili salatu sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem, budite sigurni da će o vašoj gozbi naširoko pričati. Jer osvežavaju! Obe salate se brzo prave, a postupak je vrlo jednostavan.

Evo kako se spremaju:

Šarena salata

Sve što je potrebno kako biste napravili sjajnu šarenu salatu jesu rendani obični kupus, ljubičasti kupus, šargarepa i preliv koji ćete sami napraviti.

Sastojci:

Za preliv je potrebno: 115g majoneza, 1 kafena kašičica meda, 1 kafena kašičica jabukovog sirćeta, 1 kafena kašičica senfa, so, biber

Priprema:

Povrće izrendajte, sjedinite i rukom blago izgnječite, zatim dodajte preliv pa opet promešajte. Salata je odmah spremna za konzumiranje.

Salata sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem

Malo zelene salate, rotkvice, krastavac, luk, jogurt i još nekoliko namirnica, biće dovoljno da napravite ovu sjajnu salatu.

Sastojci:

✔️manja glavica zelene salate

✔️dve veće veze rotkvica

✔️dva manja krastavca

✔️veza mladog luka

✔️malo svežeg peršuna

✔️malo sveže mirođije

✔️maslinovo ulje

✔️šolja grčkog jogurta

✔️so, biber

Priprema:

Zelenu salatu očistiti, oprati, prosušiti, iscepkati i staviti u činiju. Dodati na kolutove isečene rotkvice, krastavac i mladi luk. Grčki jogurt pomešati sa malo ulja, dodati izgnječeni beli luk, iseckan peršun, mirođiju, so i biber, te preliti salatu i sve dobro sjediniti. Ohladiti u frižideru i poslužiti.

Zajecaronline/informer/J.V.

