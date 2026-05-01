AKO ROŠTILJATE TAMO GDE TO NE SME – KAZNA DO 25.000 DINARA

Tradicionalni prvomajski uranak prilika je da brojni građani odu na izlet i provedu vreme u prirodi, naravno, uz neizostavno spremanje roštilja. Pritom treba voditi računa da se vatra pali isključivo na mestima gde je to dozvoljeno. U suprotnom, pljuštaće novčane kazne, koje i nisu baš tako male, ali možete da napravite i ogromnu štetu prirodi.

Naime, građani koji Prvi maj obeležavaju na izletištima, trebalo bi da vode računa o tome da vatra može da se pali samo na obeleženim i posebno obezbeđenim mestima.

Lokacije na kojima građani godinama dolaze i gde raspaljuju roštilj u Beogradu su uglavnom – Ada Ciganlija, Košutnjak (najčešće kod Hajdučke česme), Avala i Zvezdarska šuma. Međutim, postoje 2 mesta na kojima je zapravo dozvoljeno roštiljanje i gde ima namenski pravljenih roštilja. To su jedan deo Ade Ciganlije i deo u Košutanjaku kod Filmskog grada, u blizini vodotornja.

Prema važećim propisima, vatru je zabranjeno paliti u parkovima, na zelenim rekreacionim površinama i drugim javnim površinama, u stambenim prostorima te za nepoštovanje ove odluke možete skupo da platite.

Za nepoštovanje navedene zabrane komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne postupa u skladu sa navedenim odredbama.

Zajecaronline/J.V.

