Bili Ajliš objavljuje dokumentarac o sebi: Udružila snage sa Kameronom!

Bili Ajliš objavljuje dokumentarac o sebi!

Pop zvezda Bili Ajliš udružila je snage sa slavnim rediteljem Džejmsom Kameronom kako bi svoju turneju “Hit Me Hard and Soft” prenela na veliko platno.

Film “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, koji u bioskope stiže 8. maja u distribuciji kompanije Paramount Pictures. Zajednički potpisuju Bili Ajliš i Džejms Kameron, reditelj filmova Avatar i Titanik.

Film, sniman uglavnom tokom dela svetske turneje u Mančesteru 2024–2025. Kombinuje nastupe Bili Ajliš sa njenim intimnim i reflektivnim trenucima iza scene. Kameron je došao sa “idejom spremnom za realizaciju”, rekla je Ajliš na premijeri u Londonu. Dodajući da je saradnja sa njim bila “ostvarenje sna”.

Kamere, kojima je povremeno upravljao Kameron, prikazuju Ajliš dok se priprema za nastup, zagreva glas, stavlja trake na zglobove i šminka se. U mirnijim trenucima govori o svom poreklu, motivaciji, stilu i odnosu sa fanovima.

Iskreni trenuci iza kulisa bili su Kameronova ideja, rekla je Ajliš. Ovo je njen drugi koncertni film. Nakon uspeha sličnih projekata koje su imale zvezde poput Tejlor Svift i Bijonse, koji su privukli ogromnu publiku u bioskope širom sveta.

Zajecaronline/J.V.

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.