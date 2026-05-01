Čuveni fudbaler vodi posao od 30 milijardi evra!

Nekadašnji francuski fudbaler, vezista Arsenala i Milana Matje Flamini, razvio je biznis vredan desetine milijardi evra.

Dok su njegove kolege konstantno provodile noći u izlascima, bivši francuski as imao je druge planove. Novac koji je zarađivao želeo je da uloži u određene poslove i na kraju je našao ozbiljan izvor.

Ključni trenutak desio se 2008. kada je zajedno s poslovnim partnerom Paskvalom Granatom pokrenuo kompaniju „GF Biochemicals“. Firma je razvijala tehnologiju za proizvodnju levulinske kiseline iz biljnih ostataka i biomase. Ta kiselina se smatra “zelenom” sirovinom koja može zameniti naftne derivate u plastici, kozmetici, gorivu i farmaceutskoj industriji.

Eksplozija biznisa 2015.

Priča je eksplodirala oko 2015. kada je objavljeno da je „GF Biochemicals“ prva kompanija na svetu koja može industrijski da proizvodi levulinsku kiselinu u velikim količinama. Tada su brojni mediji preneli da Flamini “vredi 20 milijardi dolara”. U stvarnosti, tih 20 milijardi odnosilo se na potencijalnu veličinu tržišta ako bi se ova tehnologija globalno proširila.

Flamini je ozbiljno ušao u svet održive hemije i zelenih tehnologija. Kasnije je osnovao i „The BioJournal“, platformu posvećenu održivosti i inovacijama.

Sada je govorio o tome kako je došao na ideju da se posveti hemiji i sačuvanju okoline.

„Fudbal mi je bio san iz djetinjstva, ali je životno okruženje uvek bilo bitan deo mog života“, govori Flamini za Harvard Review i nastavlja.

„Vrlo rano sam postao ekološki svestan. Čak i tokom karijere, pitao sam se kako mogu pomoći u pronalaženju rešenja za globalno zagrevanje i uticaj ljudskih aktivnosti na okolinu – kao i na zdravlje. Kada sam otišao u Milan sa 24 godine, bio sam jedan od najmlađih igrača. Mnogi drugi su imali sporedne projekte, što me je podstaklo da rano razmišljam o poduzetništvu. Zatim su tu bili sastanci i prilike koje su me usmerile prema hemijskom sektoru.“

Sličnosti između dva posla koja je kroz život obavljao ima dosta.

Briga za okolinu

„Postoje mnoge paralele između toga što si fudbaler i preduzetnik. Moraš se nositi s pritiskom, biti odlučan, ali strpljiv i ne bojati se napornog rada ili žrtvovanja“.

Bilo je priča kako je njegovo bogatstvo naraslo na 30 milijardi evra. Zapravo je to veličina tržišta koju je njegova kompanija ‘napala’.

„Važno je razjasniti stvari. Suprotno onome što sam pročitao, nemam 30 milijardi evra na svom bankovnom računu. I ta suma ne odgovara vrednosti moje kompanije, GF Biochemicals“. Tih 30 milijardi evura je ukupna vrednost tržišta koje želimo napasti novim tehnologijama koje smo razvili poslednjih godina. Došlo je do nesporazuma.“.

Milijarde…

Na pitanje da li je milijarder ili toliko bogat kako se priča kratko je odgovorio: „Oh, ne. Nimalo.“

Ipak, uspeo je da zaradi popriličnu sumu. Podaci o njegovom bogatstvu variraju, a navodno je između 200 i 400 miliona evra.

Flamini je fudbalsku karijeru počeo u Marseju. Igrao je potom u dva navrata za Arsenal, zatim za Milan, pa Kristal Palace i Hetafe, gdj je 2019. završio karijeru.

Za reprezentaciju Francuske je odigrao tri utakmice.

Zajecaronline/sport.org/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!