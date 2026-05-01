Novi evro stiže: Menja se izgled novčanica posle 20 godina

Novi evro stiže!

Krajem aprila istekao je rok međunarodnog konkursa za dizajn buduće serije, čime započinje ključna faza promena koje će u narednim godinama biti vidljive u svakodnevnom životu građana širom Evrope.

Cilj promena je osvežavanje izgleda novčanica posle više od dve decenije od njihovog uvođenja, uz zadržavanje visokih standarda bezbednosti, dostupnosti i ekološke održivosti.

Evro je u opticaj uveden 1. januara 2002. godine, a prva značajnija izmena usledila je sa serijom „Evropa“, koja se postepeno uvodi od 2013. godine, sa unapređenim materijalima i zaštitom od falsifikovanja. Sada se ide i korak dalje.

Još 2021. godine najavljeno je da će dizajn biti modernizovan. Kako bi novčanice bolje odražavale savremeni evropski identitet. Ideja nije samo estetska, već je cilj da novac postane simbol zajedničkih vrednosti i raznolikosti zemalja.

Nova serija zadržaće šest apoena, od pet do 200 evra. Dok se novčanica od 500 evra, koja je već povučena zbog bezbednosnih razloga i retke upotrebe, neće vraćati u opticaj.

Kada je reč o izgledu, izdvojene su dve tematske celine: evropska kultura, kao i reke i ptice. Dizajneri koji učestvuju na konkursu imaju zadatak da kroz ove motive predstave ideje koje su prepoznatljive, funkcionalne i vizuelno upečatljive.

Nakon zatvaranja konkursa, nezavisni stručni žiri odabraće do deset najboljih rešenja, koja će potom razmatrati Upravni savet Evropske centralne banke. Tokom 2026. godine planirano je i uključivanje građana kroz javne konsultacije.

Konačna odluka o izgledu novih novčanica očekuje se do kraja godine. Tek nakon toga biće poznato kada počinje njihova proizvodnja, dok će za njihovo uvođenje u opticaj biti potrebno još nekoliko godina.

Iako promene neće biti trenutne, proces je već započet, a novi izgled evra označiće sledeće poglavlje u njegovoj istoriji.

Zajecaronline/J.V.

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.