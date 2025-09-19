Dnevni horoskop za petak 19. septembar

Ovan

Vaša energija je stabilna i to je ono što vas ispunjava narednih nekoliko dana. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna podrška i to će vam značiti u vezi sa vašim poslovnim dilemama. Partnerski odnos doživljava novu transformaciju.

Bik

Danas ćete biti posebno raspoloženi kada je reč o drugim ljudima i moguće je da ćete uspostaviti neke nove kontakte. Osoba u znaku Ovna vam ukazuje na vaše poslovne greške i to je ono što možete da iskoristite pozitivno u vezi vašeg poslovnog napretka.

Blizanci

Danas ćete biti okrenuti svemu onome što vas ispunjava posebno se to odnosi na poslovne saradnje sa ljudima sa kojima rado sarađujete. Ljubavni odnosi su u drugom planu jer već neko vreme ne osećate da vam partner uzvraća onako kako vi želite.

Rak

Vaša suština je da ste više okrenuti drugima nego sebi i to je ono što živite godinama unazad. Ovih dana osećate da je došlo vreme da napravite krupne promene posebno kada su u pitanju članovi porodice i odnosi sa njima. Mogući problemi sa kičmom..

Lav

Danas ćete biti okrenuti svemu onome što se tiče vas i vaših poslovnih angažmana. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna podrška, iskoristite njen uticaj na najbolji mogući način. Već neko vreme vam zamera vaše ponašanje.

Devica

Vaša tvrdoglavost je velika i mnogo toga se menja u odnosu na partnerski odnos. Poslovna situacija će biti bolja onog momenta kada naučite da ne kritikujete druge jer na taj način gubite poverenje poslovnih saradnika. Do kraja dana mogući problemi sa zubima.

Vaga

Vaša situacija u vezi posla i novca je veoma stabilna zato što ste doneli neke važne odluke unazad nekoliko dana. Osoba u znaku Ovna vam je ukazivala na neke stvari što se tiče porodičnih odnosa i tokom dana ćete imati jako intenzivne razgovore sa tom osobom.

Škorpija

Vaša ljubomora i vaša potreba da dominirate nad partnerom danas će biti u prvom planu i to je ono što vas može učiniti veoma negativnim i neraspoloženim. Vodite računa kome i šta pričate kada su u pitanju vaše tajne.

Strelac

Vaša poslovna situacija će biti stabilnija narednih nekoliko dana zbog dobrog upliva zvezda posebno kada su u pitanju Merkur i Venera. Se naglih preokreta kada su u pitanju vaše misli i Vaš način komunikacije.

Jarac

Do kraja dana mogući su novi odnosi i sve što se tiče vaših odnosa u krugu porodice se može menjati u vašu korist. Okrenite novi list kada su u pitanju emocije i partnerski odnos. Mogući problemi sa novcem.

Vodolija

Do kraja dana mogući problemi u krugu porodice. Pokušajte da se okrenete svemu onome što vam daje prostor da poslovno napredujete posebno kada je reč o inostranstvu ili eventualnoj saradnji sa inostranstvom za narednih nekoliko meseci.

Ribe

Poslovna situacija će biti bolja do kraja dana jer od vas zavisi kako ćete se postaviti u odnosu sa drugim ljudima posebno kada je reč o rukovođenju. Ljubavna situacija će biti bolja onog momenta kada naučite da praštate.

