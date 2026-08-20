Upozorenje na jak toplotni talas: Temperatura do 42 stepena

Od 20.08. do utorka 25.08. očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji biće najtoplije, lokalno i oko 42 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Veoma toplo i sunčano vreme biće u Beogradu, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni i slab i umeren južni i jugozapadni vetar.

U Zaječaru minimalna temperatura 20° C, maksimalna dnevna 37° C. Duvaće slab, južni vetar.

Toplo vreme zadržaće se do utorka, 25. avgusta kada se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.

Nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije. Ujedno će biti povećana opasnost od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.