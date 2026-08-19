Muzej Krajine gostuje u Pozorišnom muzeju u Zaječaru 20. avgusta

U saradnji sa Muzejom Krajine iz Negotina, na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja, biće predstavljeno novo izdanje publikacije “Vrelo – Šarkamen kod Negotina – Tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje”. Autori publikacije su Gordan Janjič, Sofija Petković i Igor Bjelić.

Ovom prilikom biće prikazan i dokumentarni film “Vrelo – Šarkamen kod Negotina: rezidencijalno-memorijalni kompleks rimskog cara Maksimina Daje (305–313)”. Autor je Gordan Janjić, muzejski savetnik – arheolog Muzeja Krajine.

Govoriće dr Igor Bjelić i MA Gordan Janjić o značaju lokaliteta Vrelo – Šarkamen, rezultatima arheoloških istraživanja i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije.

Početak je u 20:00 sati.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zaječaru/N.S.

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