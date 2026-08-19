Kako da biljkama vratite svežinu nakon toplotnog talasa

Visoke temperature mogu ozbiljno da iscrpe i oštete biljke na terasama i u dvorištima. Listovi počinju da venu, cvetovi gube raskoš, a čitava biljka može izgledati kao da je preko noći izgubila snagu. Zbog toga mnogi misle da biljci nedostaje samo voda.

Ipak, zalivanje nije uvek jedino rešenje. Topao i suv vazduh može pogodovati i pojavi štetočina, čiji se tragovi često ne uočavaju odmah.

Pregledajte listove

Biljke nakon velikih vrućina treba pažljivo pregledati, naročito listove, kako bi se na vreme uočili znaci oštećenja ili napada. Posebnu pažnju treba obratiti na donju stranu listova, gde se sitni paraziti često skrivaju.Sitne tačkice, tanke paučinaste niti, lepljivi tragovi ili promenjena boja lišća mogu biti znak da biljka ima problem koji nije povezan samo sa nedostatkom vode. Što se ranije uoče ovakvi simptomi, veća je mogućnost da se biljka zaštiti pre nego što oštećenja postanu ozbiljnija.

Uklonite oštećene delove

Ako su pojedini listovi potpuno osušeni, požuteli ili teško oštećeni, njihovo uklanjanje može biti koristan korak u oporavku biljke. Na taj način se uklanjaju delovi koji više ne mogu da doprinesu njenom rastu, dok biljka može energiju usmeriti na zdravo lišće i stvaranje novih izdanaka. Zdrave listove treba ostaviti jer oni imaju važnu ulogu u stvaranju energije potrebne biljci.

Nakon toplotnog talasa biljkama treba posvetiti malo više pažnje nego inače. Provera zemljišta, pažljiv pregled lišća i uklanjanje teško oštećenih delova mogu pomoći da se terasne biljke lakše oporave i ponovo dobiju svež i zdrav izgled.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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