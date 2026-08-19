Sofronijevićeva: “Radovi na rehabilitaciji puta Bor-Selište gotovi do kraja oktobra”

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je danas radove na rehabilitaciji državnog puta Bor – Selište i najavila da će radovi biti završeni do kraja oktobra.

“Ukupna dužina ove deonice je 26 kilometara, ali je ministarstvo ugovorilo radove za prvih oko 15 kilometara, sa rokom završetka tih radova za godinu dana. Radovi su počeli u martu ove godine, a bilo je planirano da budu završeni u martu iduće godine. Međutim, imam lepe vesti za sve nas, rekla bih da će ti radovi biti završeni do kraja oktobra ove godine i nadam se da ćemo se svi ponovo videti na istom mestu”, kazala je Sofronijevićeva tokom obilaska.

Kazala je da je ovaj put izgrađen 1968. godine i da su otada samo ponekad krpljene rupe na putu.

“Sada ćete imati priliku da se sigurno i bezbedno dovezete i do Zaječara i do Bora, da vam unuci brže stignu do škole, da mi stariji brže stignemo do doktora. Šta ćete, takva nam sudbina”, dodala je Sofronijevićeva.

Gradonačelnik Bora Radiša Petković istakao je da ova deonica decenijama nije rehabilitovana.

“Ovaj put ima veliki značaj za sve investitore. Imamo prisustvo izuzetne kompanije Ziđin, koja ima veliki značaj za čitavu Srbiju, ne samo za grad Bor i svima njima će to jako puno značiti”, dodao je on.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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