Od 1. oktobra kreće aktivna primena zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da će od 1. oktobra biti aktivna primena zakona o roditeljima – negovateljima i negovateljima.

“Mi smo rebalansom zatražili sredstva za isplatu novog prava koje je uvedeno, govorimo o statusu roditelja-negovatelja. Od 1. oktobra kreće aktivna primena samog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima. Mi se tome vrlo radujemo i pripremamo sistem socijalne zaštite kako bi u potpunosti bio spreman da na efikasan način odgovori zahtevima roditeljima-negovateljima”, navela je ministarka za RTS.

Đurđević Stamenkovski je takođe istakla: “Raduje me što smo morali da potražujemo sredstva i za isplatu roditeljskog dodatka, s obzirom na to, da smo u ovoj godini za prvih šest meseci isplatili pet i po milijardi dinara više nego u prethodnoj godini za prvih šest meseci, jer se više dečice rodilo. Osamsto sedamdeset sedam beba rođeno je više nego u prethodnoj godini za isti period i to su jasni signali da populacione mere daju određene rezultate”.

Dodala je da će elektronskim putem biti olakšane administrativne procedure roditeljima koji već imaju izazovan splet životnih aktivnosti.

Ministarka je naglasila da je jako važno da se lokalne samouprave prilagode državnoj populacionoj politici i da uvode nove mere i podsticaje.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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