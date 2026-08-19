RHMZ hitno upozorava: Srbija je pod crvenim vremenskim rizikom – Stiže novi pakleni udar

RHMZ hitno upozorava!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se danas na svom zvaničnom sajtu i izdao upozorenje za područje cele zemlje zbog jakog toplotnog talasa koji će zahvatiti Srbiju od četvrtka.

Kako navodi RHMZ, od danas (19. avgusta) očekuje se osetniji porast temperature, dok će se u periodu od četvrtka 20. do utorka 25. avgusta zadržati veoma toplo vreme. Maksimalne temperature kretaće se uglavnom od 34 do 40 stepeni, dok će u centralnoj i južnoj Srbiji biti najtoplije, sa lokalnim temperaturama koje će dostizati oko 42°C.

Raste opasnost od požara

RHMZ upozorava da će novi toplotni talas, u kombinaciji sa južnim i jugozapadnim vetrom, značajno otežati uslove za gašenje požara. Poseban problem predstavljaće pojačan vetar. U četvrtak (20. avgusta) očekuje se jači vetar u košavskom području i na planinama, dok će od subote (22. avgusta) biti pojačan i u ostalim delovima Srbije.Istovremeno, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će isušivati vegetaciju i povećavati opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Upozorenje važi i za Beograd

RHMZ je upozorenjem obuhvatio i Beograd, gde će se od četvrtka do utorka maksimalne temperature kretati između 34 i 38 stepeni. Najtopliji period očekuje se tokom narednih dana, a zbog visokih temperatura, vetra i suve vegetacije, građanima se savetuje dodatni oprez, naročito u područjima sa povećanim rizikom od požara.

Zajecaronline/srbijadanas/J.V.

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