Ginekolog Vanja Milošević upozorava: Prekid trudnoće u kasnoj fazi donosi velike rizike

Ginekolog Vanja Milošević je komentarisao odluku američke savezne države Masačusets da ukine zakonsku granicu od 24 nedelje za abortus. Istakao je da prekid trudnoće u kasnoj fazi, nakon 24. nedelje, nosi velike rizike. Usled toga, žena može da se suoči sa raznim negativnim medicinskim indikacijama.

Za Tanjug, Milošević je naveo: “Ono što sam ja uspeo da pročitam do sad je da su to uglavnom bile želje pacijentkinja na osnovu njihovog psihičkog stanja koji je rezultat nedovoljne podrške, izostanka oslonca, uticaja okoline, pre svega partnera. Mislim da je ovo pitanje vrlo složeno, ženama treba da pomognemo i da shvatimo da su one u izuzetnoj teškoj situaciji čim razmišljaju na ovaj način”.

U Srbiji postoje zakonski regulisani protokoli kada žena može da izvrši prekid trudnoće. To je do 10. nedelje na svoju inicijativu iz svojih razloga. Do 12. nedelje samo uz jasno postavljene medicinske indikacije i uz odluku etičkog komiteta. U našoj zemlji prekid trudnoće nakon 12. nedelje je nedozvoljen i može da bude krivično sankcionisan.

Prekid trudnoće u kasnoj fazi se razmatra u slučaju kada ona sama po sebi ugrožava zdravlje žene ili je inkompatabilna sa životom ploda. Odnosno kada postoje neke genetske anomalije koje bi kasnije mogle da budu uvod u ozbiljne probleme.

Advokat Ana Selak je istakla da bi u Srbiji abortus u 24. nedelji bio nedozvoljeni prekid trudnoće. To je krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora i do 12 godina.

Kada je reč o mentalnom zdravlju i zaštiti trudnica, Selak je ocenila da je mentalna zaštita trudnica u Srbiji jako slaba. Istakla je i da bi je trebalo značajno poboljšati i više razgovarati o tome.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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