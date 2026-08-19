Radnici obezbeđenja na aerodromu u Amsterdamu najavili kratke štrajkove

Radnici obezbeđenja na aerodromu Shiphol u Amsterdamu planiraju niz kratkih štrajkova i akcija, zbog čega su mogući zastoji i duže vreme čekanja za putnike, saopštio je danas sindikat Hrišćanska nacionalna sindikalna federacija (CNV).

Kako je saopšteno, štrajku će se pridružiti članovi Federacije holandskih sindikata (FNV), koji je najveći sindikat u Holandiji, i zastupa oko 1,4 miliona radnika, prenosi NL tajms.

Sindikati su saopštili da su prethodno postavili ultimatum aerodromu Shiphol, kao i bezbednosnim firmama, ali da pregovori nisu doveli do smanjenja velikog obima posla zaposlenih u obezbeđenju.

CNV je upozorio da bi radnici obezbeđenja kasnije mogli da organizuju duže štrajkove, ako kompanije ne ispune njihove zahteve.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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