Prekid u vodosnabdevanju u više ulica u Zaječaru

Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode, do 15 časova, biće potrošači sledećih ulica u Zaječaru: Makedonske, Njegoševe, Zmajeve, Varšavske, Vojvode Mišića, Kutinske, deo Istarske, deo Timočke bune, deo 7. Septembra i deo Svetozara Markovića.

Zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži, bez vode će biti i potrošači sledećih ulica: Železničke, Višegradske, Opatijske, Patrisa Lumumbe, Crnotravske, Vranjske i Lozničke. Prekid u vodosnabdevanju biće do 15 sati.

Zajecaronline/N.S.

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