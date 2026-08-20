ASTRO PREDVIĐANJA ZA 20. AVGUST! Jednom znaku stiže veliki novac, a ovaj će doživeti ljubavni šok!

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete morati da pokažete odlučnost. Na poslu možete dobiti priliku da dokažete koliko vredite, dok vas na ljubavnom planu očekuje razgovor koji ste dugo odlagali. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada.

Bik

Novac dolazi u prvi plan. Moguća je uplata, dogovor ili vest koja će vam popraviti finansijsku situaciju. U ljubavi ne donosite zaključke na osnovu pretpostavki, jer bi jedna sitnica mogla da izazove nepotrebnu raspravu.

Blizanci

Bićete puni energije i želje za promenama. Na poslu vas očekuje zanimljiv razgovor, a moguće je i poznanstvo koje će kasnije imati mnogo veći značaj nego što sada mislite. Obratite pažnju na poruke i pozive – jedna vest može promeniti vaše planove.

Rak

Emocije će biti pojačane. Partner može pokrenuti temu o kojoj ste već dugo razmišljali, dok slobodni Rakovi mogu dobiti poruku od osobe iz prošlosti. Na finansijskom planu budite oprezni sa impulsivnom kupovinom.

ASTRO PREDVIĐANJA ZA 20. AVGUST! Jednom znaku stiže veliki novac, a ovaj će doživeti ljubavni šok!

Lav

Ovo je vaš dan za dokazivanje. Na poslu možete dobiti pohvalu ili priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih dana. Ljubavna situacija postaje zanimljivija, a slobodni Lavovi mogli bi da se nađu u centru pažnje.

Devica

Ne dozvolite da tuđe reči utiču na vaše odluke. Neko iz vašeg okruženja možda neće biti potpuno iskren prema vama. Finansije su stabilne, ali izbegavajte nepotrebne troškove. U ljubavi sledi smirivanje tenzija.

Vaga

Pred vama je dan pun iznenađenja. Moguća je neočekivana poruka, poziv ili susret koji će probuditi emocije. Na poslovnom planu ne odustajte od ideje koju ste skoro stavili po strani – upravo ona može doneti rezultat.

ASTRO PREDVIĐANJA ZA 20. AVGUST! Jednom znaku stiže veliki novac, a ovaj će doživeti ljubavni šok!

Škorpija

Jedna tajna može izaći na videlo. Nemojte reagovati impulsivno, posebno ako čujete nešto što vam se neće dopasti. Ljubav donosi snažne emocije, dok finansijska situacija zahteva malo više discipline.

Strelac

Očekuje vas pokret, dogovor i mogućnost za novo iskustvo. Ako planirate put ili poslovnu promenu, danas možete napraviti važan korak. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih ozbiljno zainteresovati.

Jarac

Poslovne obaveze se gomilaju, ali uspećete da držite sve pod kontrolom. Moguć je razgovor sa nadređenom osobom koji može uticati na vaš budući položaj. U ljubavi ne skrivajte ono što osećate.

Vodolija

Neočekivana prilika može se pojaviti baš kada je najmanje budete očekivali. Ne odbijajte odmah nešto novo samo zato što nije deo vašeg prvobitnog plana. Ljubav donosi prijatno iznenađenje, a finansije postaju stabilnije.

Ribe

Intuicija vam je danas posebno jaka. Ako vam nešto deluje sumnjivo, nemojte ignorisati taj osećaj. Na emotivnom planu sledi važan razgovor, dok na poslu možete dobiti potvrdu da se vaš trud konačno primećuje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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