DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 12. SEPTEMBAR!

Ovan

Danas ćete osetiti nalet energije i strasti da završite sve što ste odlagali. Ne ustručavajte se da preuzmete inicijativu, jer će se vaša hrabrost isplatiti. Zdravlje je odlično.

Bik

Možda ćete danas želeti da usporite i posvetite se stvarima koje vas umiruju. Dobar je dan za uživanje u malim zadovoljstvima i za brigu o svom telu. Kontrolišite ljubomoru.

Blizanci

Komunikacija će vam biti posebno važna. Možete dobiti zanimljive informacije ili neočekivani poziv koji menja vaše planove. Budite otvoreni za nove ideje. Osoba u znaku Ovna je veliki podrška u vezi posla.

Rak

Danas se okrećete svojim osećanjima i potrebama. Bićete osetljiviji nego inače, ali upravo kroz to možete doći do važne unutrašnje spoznaje. Porodica vas podržava za sve što pokrenete.

Lav

Vaša energija i harizma biće primećeni gde god da se pojavite. Iskoristite ovaj dan da pokrenete nešto novo ili da se povežete sa ljudima koji vas inspirišu. Prijatelji vas podržavaju za sve vaše planove.

Devica

Možda ćete poželeti da se povučete i posvetite svom unutrašnjem svetu. Intuicija će vam biti jaka, verujte osećaju koji imate. Obratite pažnju na imunitet jer već neko vreme ste pod jakim stresom.

Vaga

Danas ćete želeti da provedete vreme sa ljudima koji vam prijaju. Odnosi dobijaju na značaju i možete pronaći ravnotežu kroz razgovor i razmenu ideja. Čuvajte se duplih standarda kada su u pitanju prijatelji.

Škorpija

Osećate potrebu da se fokusirate na posao i ostvarenje ciljeva. Danas možete biti posebno istrajni i produktivni. Nemojte dozvoliti da vas drugi ogovaraju i negativno utiču na vas.

Strelac

Otvaraju vam se nove mogućnosti i šanse za širenje znanja. Dobar je trenutak da učite nešto novo ili da krenete u planiranje puta. Svi oko vas mogu misliti šta žele, ali na vama je da se posvetite sebi.

Jarac

Danas će vaša pažnja biti usmerena na ono što je skriveno ili neizrečeno. Možete otkriti nešto što menja vaš pogled na situaciju. Ljubavne priče mogu vas previše smoriti zbog uticaja drugih.

Vodolija

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Danas će vam biti važno da sarađujete i da ne radite sami, kroz saradnju možete postići najbolje rezultate. Vodite računa o spavanju.

Ribe

Vaše zdravlje i svakodnevne obaveze zahtevaju pažnju. Organizujte se bolje i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz koloseka. Nemojte dozvoliti sebi da vas drugi tumače drugačije od onoga što jeste.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

